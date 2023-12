Galvão Bueno exibe habilidade no golfe ao lado da família; veja vídeo

Aposentado das narrações esportivas na TV há cerca de um ano, Galvão Bueno mergulhou em projetos pessoais, incluindo seu canal no YouTube, a produção de vinho e o golfe. O narrador exibiu suas habilidades com o taco durante um descontraído momento em família. Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira, 27.

Nas imagens, Galvão aparece na companhia de seu filho caçula, Luca, de 22 anos. A grande novidade, conforme destacou o próprio Galvão, foi a presença de sua esposa, Desirée Soares. Ela também compartilhou registros do momento. “Muito bom!”, ouviu do marido em um dos lances.

A paixão do narrador pelo golfe não surpreende seus fãs. Reconhecido principalmente por sua voz marcante, ele já havia compartilhado sua prática do esporte em outras ocasiões. “Sabe qual é a melhor coisa? Poder voltar ao esporte. Que delícia!”, afirmou em outra postagem no Instagram no início de 2022, após se recuperar da Covid-19.

Galvão Bueno compartilhou nas redes sociais um registro praticando golfe. Foto: Reprodução/Instagram @desireesoares

Retorno à TV

O veterano se despediu das narrações no ano passado, durante a partida entre Brasil e Croácia, a última da seleção na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. No entanto, recentemente anunciou seu retorno às telinhas para apresentar um reality show no primeiro semestre de 2024.

“(Terei) um ano que vem cheio, mas não é narrando futebol, não é no esporte. É um reality multiplataforma”, revelou no podcast Denilson Show. E completou: “A ideia é que o vencedor não leve grana como nos outros realities, mas ganhe um contrato de narrador com a Globo.”

Segundo Galvão, o programa será transmitido durante dez semanas na TV Globo, SporTV, Multishow e Globoplay. “Isso deve ser entre maio e junho, já que vem os Jogos Olímpicos de Paris depois. Mas antes vamos fazer outra coisa muito bacana. A ideia é que se chame ‘Voz da Emoção’, mas não está registrado ainda”.