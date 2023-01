Gamers reagem negativamente à fala de ministra Ana Moser sobre eSports

O mundo dos games reprovou uma fala da ministra dos Esportes, Ana Moser, que afirmou que eSports não são esportes e fazem parte da indústria do entretenimento. Gamers e outras personalidades da área usaram as redes sociais para criticar a ex-jogadora de vôlei, que assumiu a pasta recriada no governo Lula.

Alguns relembraram uma publicação do perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, em que o chefe do Executivo afirmava que os jogos eletrônicos não eram apenas entretenimento.

Leia também Casimiro Miguel e Bia Haddad estão na lista da Forbes Under 30 de 2022

“Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem gamers apresentaram propostas para o nosso Programa de Governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil”, escreveu Lula em 18 de agosto de 2022.

Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem gamers apresentaram propostas para o nosso Programa de Governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/4kxlkrZltb — Lula (@LulaOficial) August 18, 2022

Nesta terça-feira, Ana Moser afirmou que os eSports fazem parte da indústria do entretenimento. Ela comparou a preparação de um gamer à de um cantor, como Ivete Sangalo, para um show. A ministra também ponderou que, diferentemente dos esportes convencionais, os eSports são forjados sobre uma programação que de alguma maneira limita a imprevisibilidade.

“A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. O que você fez foi se divertir, você não praticou esportes. ‘O pessoal treina para fazer’. Sim, treina, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é uma atleta da música. Ela é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital, cibernética”, afirmou a ministra em entrevista ao Uol.

Ana Moser cumprimenta o presidente Lula em cerimônia de posse em Brasília. Foto: Sergio Lima/ AFP

“A parte boa disso é que a gente nunca precisou nem vai precisar dessa galera para dizer se é ou não esporte”, afirmou Gaules, uma das principais vozes dos eSports no País, em uma live na Twitch.

“Compreendo a dificuldade das pessoas em entender a nova geração. Muita coisa mudou para o esporte eletrônico de 10 anos para cá, tudo é muito recente, faz sentido demorar a digerir, mas, não podemos confundir esporte com entretenimento. Um artista treina sim para fazer um show, uma apresentação, mas não podemos comparar esse treino, com o que temos dentro de uma equipe profissional de eSports. O nosso treino é focado em competição, não em entreter pessoas”, afirma Sacy, jogador de Valorant.

Nas redes sociais, outros gamers e streamers se posicionaram de forma crítica à declaração da ministra dos Esportes. Uma das principais divergências quanto ao ponto de vista de Ana Moser se dá sobre a capacidade dos eSports transformarem vidas, assim como os esportes convencionais. Veja algumas reações:

O mais triste na declaração da Ministra sobre ñ reconhecer os esports é perceber o despreparo sobre o assunto qnd falado pelos políticos



Tão perdendo oportunidades gigantes de impactar a sociedade com as coisas mais puras do esportes: crescimento pessoal e transformação de VIDAS — Baiano (@baianolol1) January 10, 2023

Exatamente isso que você leu.



Esports é similar a um show da Ivette Sangalo, porque ela também TREINA para o show.



Essa frase foi da nossa atual Ministra do Esporte, @anabmoser.



Seria importante não desmerecer algo que não detém conhecimento.



Somos gigantes. pic.twitter.com/dCKezeKBEr — BD Cherrygumms (@Cherrygumms) January 10, 2023

Então minha cara senhora, quando você, com seu cargo, poder e influência diz que nosso esports não é esporte e sim entretenimento, está mais uma vez diminuindo algo que estamos lutando para profissionalizar e gerar renda para esse país. — Susy Egert 🦁 (@SusyEgert) January 10, 2023

Triste a Ministra do Esporte emitir opiniões tão rasas sobre esports sem conhecimento de como a nossa indústria transforma a sociedade com emprego, alcance, audiência e impacto social.



Espero de verdade que tenha maturidade para evoluir seu entendimento obsoleto sobre o assunto. — FURIA jaimepadua (@jaimepadua) January 10, 2023

Continua após a publicidade