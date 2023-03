Ginásio do Ibirapuera será desestatizado ‘preservando a função esportiva’, diz Tarcísio de Freitas

O Ginásio do Ibirapuera será desestatizado e vai continuar ‘preservando sua função esportiva’. Essa foi a fala de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, no anúncio de um pacote de parcerias público privadas.

“Em um modelo diferente do que foi proposto lá atrás, preservando a função esportiva, que sempre foi muito demandada pelos nossos atletas. Os principais equipamentos esportivos serão preservados e revitalizados, mas haverá um aproveitamento da área útil para outras atividades e geração de receitas”, disse o governador em coletiva de imprensa.

A concessão de uso do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Complexo Ginásio do Ibirapuera) também será avaliada, com o objetivo de se criar um novo complexo esportivo e cultural multiuso na cidade de São Paulo. O investimento previsto é de R$ 850 milhões.

Tarcísio de Freitas confirmou que o Ginásio do Ibirapuera seguirá com seu processo de desestatização Foto: Isadora de Leão Moreira/GOVERNO SP

A Parceria público privada funciona como uma concessão patrocinada, quando o governo cede o serviço para uma empresa privada, mas banca uma parcela dos custos envolvidos. Já na concessão comum o serviço é pago pelo próprio usuário.

Qual era a ideia anterior

Anteriormente, havia sido proposto, ainda na gestão do governador João Dória, no processo de privatização a demolição do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, onde está localizado o Ginásio do Ibirapuera para a construção de shopping, lojas, restaurantes, hotel e arena multiuso. A medida causou grande repercussão e a privatização do conjunto acabou sendo suspensa através de liminar na justiça paulista.