Ginasta do Uzbequistão de 47 anos entra para a história com o bronze na etapa da Copa do Mundo

Oksana Chusovitina entrou para a história mais uma vez. Aos 47 anos de idade, a ginasta do Uzbequistão tornou- se a atleta mais velha a subir no pódio de uma etapa da Copa do Mundo de ginástica artística com o bronze conquistado no salto na Alemanha neste sábado. A medalha de ouro ficou com a italiana Manila Esposito e a prata com Evan Ruby.

A conquista deste sábado faz a atleta ainda sonhar com a Olimpíada de Paris, que seria a sua nona edição de Jogos Olímpicos da carreira. Oksana é dona de duas medalhas, um bronze por equipes em 1992 e uma prata no salto em 2008. Chusovitina já é a atleta mais velha da ginástica artística a ter disputado uma olimpíada.

Em sua carreira, Oksana Chusovitina já defendeu a União Soviética, o Uzbequistão e a Alemanha. O último país foi escolhido como nação após o filho da atleta ser diagnosticado com leucemia e o país oferecer tratamento para a doença.

Oksana Chusovitina entrou para a história da ginástica artística mais uma vez Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Chusovitina já é a ginasta mais longeva da história. No fim de 2022, a atleta cogitou se aposentar, mas a ideia foi passada para mais tarde. No último ano, Oksana conquistou três medalhas em Copas do Mundo e foi campeã nacional mais uma vez.