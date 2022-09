Gisele Bündchen aponta descontentamento com Tom Brady: ‘Gostaria que estivesse mais presente’

A suposta crise no casamento entre Tom Brady e Gisele Bündchen ganhou um novo capítulo nesta semana. Dias após a modelo ter desejado boa sorte ao marido na primeira partida de sua 23ª temporada na NFL, a brasileira voltou a manifestar descontentamento com a sequência da carreira de Brady na liga.

Em entrevista à revista Elle, Gisele afirmou que gostaria que o marido fosse mais presente na vida familiar e que se preocupa com o bem-estar físico dele.

“Obviamente, tenho minhas preocupações – este é um esporte muito violento, e tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente. Definitivamente, tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam tomar uma decisão que funcione para eles. Ele também precisa seguir sua alegria”, disse Gisele.

Tom Brady desistiu da aposentadoria para atuar em sua 23ª temporada na NFL. Foto: Tom Pennington/AFP

O descontentamento vem após Brady ter desistido da aposentadoria no começo do ano. Em fevereiro, o astro anunciou que iria se aposentar da NFL. Um mês depois, porém, o quarterback de 44 anos repensou a decisão e decidiu permanecer na liga, no comando do ataque do Tampa Bay Buccaneers.

Na entrevista, Gisele ainda comentou sobre a vida familiar do casal e a criação dos dois filhos que têm juntos.

“Temos que pensar sobre o que estamos fazendo, como os momentos que realmente moldaram quem eles são como pessoas. Sinto-me muito realizada dessa forma, como mãe e como esposa. Eu fiz minha parte, que é estar lá para ele. Eu me mudei para Boston e me concentrei em criar um casulo e um ambiente amoroso para meus filhos crescerem e estarem lá apoiando ele e seus sonhos. Ver meus filhos terem sucesso e se tornarem os lindos pequenos humanos que são, vê-lo ter sucesso e ser realizado em sua carreira – isso me deixa feliz. Neste ponto da minha vida, sinto que fiz um bom trabalho nisso”, afirmou.

No começo do mês, de acordo com o tabloide americano Page Six, o casal teria, inclusive, se separado momentaneamente, com Bündchen deixando a casa da família, justamente por causa de discussões relacionadas à volta de Brady aos gramados.