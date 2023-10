Goleiro Alisson vê Brasil 'mais cascudo' após vitórias sob comando de Tite

Um dos remanescentes da "era Dunga", Alisson celebrou o bom início da seleção brasileira sob novo comando. A chegada de Tite culminou em duas vitórias consecutivas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e o goleiro não escondeu o alívio com os resultados contra Equador e Colômbia. Para ele, este momento está deixando a jovem equipe "mais cascuda".

"Muito bom ir pra casa com seis pontos, precisávamos para encostar na ponta de cima. Aprendemos muito nas Eliminatórias, esta equipe está ficando cascuda, competitiva. É bom, vamos um pouco mais tranquilos para casa, sabendo que cumprimos nosso dever", disse em entrevista à TV Globo.

Depois dos 3 a 0 sobre o Equador fora de casa, o Brasil conseguiu uma grande vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia nesta terça-feira. Diante da rivalidade crescente com o adversário, o time de Tite foi bastante superior no primeiro tempo, quando saiu na frente, soube superar o empate inesperado e busca a vitória na etapa final.

"É assim que se forma um grupo vencedor. Primeiro temos que sofrer para aprender, ficar calejado. É uma equipe jovem, que vem sofrendo. Fizemos grandes jogos, hoje foi mais difícil, mas colocamos nossa maneira de jogo. Foi um jogo pegado, mas a equipe está de parabéns. Saímos na frente e sofremos o empate, o que mexe com a cabeça, mas fomos tranquilos para buscar a vitória", disse o goleiro, que vai se firmando como um novo líder na seleção.

Outro que desponta há algum tempo como uma liderança no elenco é o zagueiro Miranda. Apesar de ser um dos mais experientes desta nova seleção, somente nesta terça-feira o jogador marcou pela primeira vez com a camisa do País, de cabeça, logo no início da partida. Foi um grande presente na véspera de seu aniversário de 32 anos.

"Foi um momento especial. A equipe está de parabéns, se comportou muito bem. Amanhã é meu aniversário e poder coroar com a vitória e com um belo gol como esse é bom demais. Fico feliz com isso", comentou.