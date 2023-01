Goleiro brasileiro da seleção russa sonha com a Copa do Mundo de 2018

O mineiro de 31 anos tem uma carreira feita quase toda na Rússia, graças a duas curiosidades. A primeira foi em 2007, quando era titular do Atlético-PR. Um grupo de russos viajou para contratar um volante do time, mas, quando começou a observar, quis levar o então jovem goleiro de 21 anos e 1,97m.

O segundo momento inusitado veio em 2009. Guilherme estava desanimado com a reserva e queria voltar ao Brasil até uma reviravolta administrativa o beneficiar. O presidente responsável pela sua contratação, Yuri Semin, voltou ao time como treinador e o colocou como titular.

"O mais difícil no começo foi o clima e o jeito russo de ser. Não é um povo solidário. Se você pede informação para alguém na rua, não respondem", afirmou, em entrevista ao Estado.

Agora Guilherme já se sente tão à vontade em Moscou quanto em Cataguases, cidade onde nasceu. O estilo russo de viver já está incorporado ao cotidiano. "Aos poucos compreendi a história. É um povo sofrido. Com o tempo você se acostuma até a não ver o sol", explicou.

O último passo para se tornar russo de vez foi em 2015. O clube incentivou a naturalização para abrir vaga no elenco para a contratação de outros estrangeiros. Guilherme topou. O espaço na seleção russa veio como consequência e ele pode jogar dois amistosos, além de disputar a Eurocopa, em 2016.

O sonho agora é jogar a Copa do Mundo. "Quando fui convocado, fui criticado por ser estrangeiro. Os russos são muito patriotas, mas não podia dar as costas para o país", comentou o goleiro, que aposta no sucesso do evento. "O país será outro depois de 2018, vai se abrir, terá mais turistas. O mundo vai descobrir uma nova Rússia", garantiu.