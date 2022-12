Gols, craques e apoio ao rival: decisão do 3º lugar de Copas costuma ser emocionante também

Quase todo torcedor tem uma final inesquecível de Copa do Mundo, como o tri de 1970 ou o penta de 2002. Em relação à decisão de terceiro lugar, qual foi o jogo da sua vida? Difícil. Embora seja alvo de críticas de nomes como Louis van Gaal e Luiz Felipe Scolari, que chegaram a considerá-la “desnecessária”, a decisão de terceiro lugar costuma ter muitos gols e ser emocionante. Até 2018, foram 73 gols em 18 decisões, média de quatro por partida.

Leia também Raphael Claus e assistente integram equipe de arbitragem na decisão do 3º lugar

A maioria absoluta das disputas de terceiro lugar teve mais gols marcados que a própria decisão na história das Copas. As exceções foram os Mundiais de 1954, 1966 e 2018. Com menos tensão em jogo, os dois times atuam mais abertos, sem se preocupar tanto com a derrota. Alguns se entregam, como ocorreu com o Brasil diante da Holanda em 2014 após a derrota para a Alemanha por 7 a 1.

O meia croata Luka Modric se prepara para a decisão do terceiro lugar diante da seleção de Marrocos na Copa do Catar Foto: EFE / EFE

Além disso, a decisão pelo bronze costuma ser encarada de maneiras distintas pelas seleções. Em geral, as equipes que esperavam o título ficam desmotivadas e baixam o nível de concentração; os azarões, pouco cotadas até para ser semifinalistas, valorizam a disputa pelo terceiro lugar e costumam ser mais ofensivas. Essas podem ser algumas explicações para o elevado número de gols.

Na Copa de 1938, na primeira vez em que seleção canarinho do Brasil quase levantou a taça, Leônidas da Silva se firmou como o maior jogador brasileiro até o surgimento de Pelé. Nos gramados franceses, o Brasil derrotou a Suécia por 4 a 2 e conquistou um inédito terceiro lugar, com um gol do Diamante Negro na decisão. O jogador, que imortalizou a bicicleta, foi o artilheiro do torneio, com sete gols.

Leônidas da Silva, jogador que imortalizou a bicicleta, foi artilheiro da Copa de 1938, marcando gol na decisão do terceiro lugar Foto: undefined / undefined

Em 1958, França e a então Alemanha Ocidental estavam motivadas pelo bronze. Frustrados pelo Brasil na semifinal, os franceses queriam provar sua superioridade diante dos alemães, que eram os atuais campeões do mundo. No final, 6 a 3 para a França. O show foi de Just Fontaine, que fez quatro e completou 13 gols no Mundial, um recorde que permanece imbatível até hoje.

CHILENOS TORCERAM PELO BRASIL EM 1958

A disputa pelo terceiro lugar também pode ser o palco para as seleções mostrarem sua preferência sobre o campeão. Depois de garantir o terceiro lugar na Copa de 1962, com vitória de 1 a 0 sobre a antiga Iugoslávia, os jogadores chilenos comemoraram com a frase “Hoy Chile tercero, mañana Brasil en primero”, em referência à final, que aconteceria no dia seguinte entre Brasil e Checoslováquia, outro país que não existe mais.

C0025 - COPA/HISTÓRIA/1958 - A seleção brasileira comemora a conquista da Copa de 58, na Suécia. Da esquerda para a direita, Gilmar, Zagallo, Garrincha, Nilton Santos e Zito. Foto: Reprodução/AE. Foto: ae / ae

Sem Pelé e com Mané Garrincha, a seleção brasileira entrou no Estádio Nacional, em Santiago, amplamente apoiada pela torcida da casa. O Brasil venceu por 3 a 1.

O Mundial de 1966 é o mais importante da história para Portugal e a antiga União Soviética. Diante de 88 mil pessoas em Wembley, na Inglaterra, os portugueses buscavam o melhor resultado de sua história e os soviéticos tentavam garantir um bom resultado diante da tensão geopolítica com os Estados Unidos. No final, vitória portuguesa e a consagração de Eusébio, como um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa.

COPA DE 2014

Continua após a publicidade

Se pudesse, o Brasil não jogaria a disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014, a segunda no país pentacampeão. O time de Felipão não tinha mais Neymar, machucado, e os jogadores estavam arrasados após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, num dia que nenhum brasileiro consegue explicar. Felipão era um desânimo só, assim como Thiago Silva. Mas a Fifa não abre mão dessa partida. Faz parte do calendário da disputa. O jogo seria com a Holanda, um rival tradicional da seleção brasileira. O time anfitrião perdeu por 3 a 0.

COPA DE 2022

Na atual edição, no Catar, a disputa do bronze dará ao torcedor a chance de ver mais uma vez a sensação Marrocos, que enfrenta a Croácia neste sábado, às 12h (de Brasília). Para as duas seleções, o resultado é importante porque não são seleções tradicionais, embora o time croata de Modric tenha ficado em segundo lugar na Copa da Rússia, quatro anos atrás. Vale muito para o time africano. Seria a primeira vez na história das Copas que uma equipe do continente ficaria com o bronze.

CONFIRA OS JOGOS DE TERCEIRO LUGAR NA HISTÓRIA DO MUNDIAL

1934: Alemanha 3x2 Áustria

1938: Brasil 4x2 Suécia

1950: Suécia 3x1 Espanha

Continua após a publicidade

1954: Áustria 3x1 Uruguai

1958: França 6x3 Alemanha

1962: Chile 1x0 Iugoslávia

1966: Portugal 2x1 União Soviética

1970: Alemanha 1x0 Uruguai

1974: Polônia 1x0 Brasil

1978: Brasil 2x1 Itália

Continua após a publicidade

1982: Polônia 3x2 França

1986: França 4x2 Bélgica

1990: Itália 2x1 Inglaterra

1994: Suécia 4x0 Bulgária

1998: Croácia 2x1 Holanda

2002: Turquia 3x2 Coreia do Sul

2006: Alemanha 3x1 Portugal

Continua após a publicidade

2010: Alemanha 3x2 Uruguai

2014: Holanda 3x0 Brasil

2018: Bélgica 2x0 Inglaterra