Olimpíada 2024: Cachorrão fica a 0,26s de medalha, chega em 5º na final e desaba no choro

Na versão feminina da prova, o Brasil foi representado por Maria Fernanda Costa. Em sua primeira Olimpíada, ela surpreendeu ao alcançar a final dos 400m livre. Neste sábado, terminou em sétimo lugar, com 4min03s53.

A vitória ficou com a australiana Ariarne Titmus, que se sagrou bicampeã olímpica da prova, com o tempo de 3min57s49. Ela e a canadense Summer McIntosh, prata com 3min58s37, desbancaram a lenda americana Katie Ledecky, que faturou o bronze, com 4min00s86.

“Eu estava me sentindo bem na piscina. Não chega nem perto do tempo que eu venho treinando, mas faz parte. Eu não tenho muito o que falar. Eu vim aqui para disputar, para competir. A visão do pódio estava muito clara para mim. Não foi nada absurdo. Eu podia estar ali, forçado mais a prova, mas não foi o que aconteceu. Tem que analisar e ver o que eu fiz. Essa final só me deu que certeza de que vou estar lá um dia. É voltar a treinar”, comentou a brasileira.