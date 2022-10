Haaland e De Bruyne decidem novamente e Manchester City bate Brighton por 3 a 1

Com mais dois gols de Erling Haaland e golaço de Kevin de Bruyne, o Manchester City venceu o Brighton & Hove Albion na manhã deste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola pressiona o Arsenal na briga pela liderança com mais esse triunfo no Etihad Stadium, em Manchester.

O clube comandado por Guardiola se recupera da derrota para o Liverpool, a única na temporada, e chega a 26 pontos, um a menos que o líder Arsenal, que ainda jogará na rodada. Já o Brighton chega a cinco jogos sem vencer e fica na oitava posição, com 15 pontos.

Leia também Dortmund goleia, Bayern ganha fora e dupla mantém perseguição ao líder no Alemão

Haaland comemora um de seus gols contra o Brighton com seus companheiros de Manchester City; norueguês foi mais uma vez destaque (Peter Powell/EFE) Foto: (Peter Powell/EFE)

Em lance parecido com o gol que sofreu no revés para a equipe de Jurgen Klopp, o City abriu o placar aos 22 minutos em ligação direta entre Ederson e Haaland. O goleiro brasileiro bateu para frente e o atacante noruegues ganhou no corpo a disputa com a zaga do Brighton e ficou com o gol livre para fazer 1 a 0.

O segundo gol do noruegues na partida saiu ainda no primeiro tempo. A arbitragem marcou pênalti de Dunk em Bernardo Silva após consultar o VAR. Haaland foi para a cobrança e não desperdiçou, fazendo 2 a 0 aos 43 minutos. O atacante chegou a 17 gols em 11 jogos pelo time de Manchester.

No início do segundo tempo, após o goleiro Sánchez fazer grande defesa em chute de Mahrez e impedir o terceiro gol do Manchester City, o artilheiro Trossard respondeu com gol para o Brighton. O atacante finalizou de fora da área e venceu Ederson para fazer 2 a 1, aos 7 minutos.

O gol sofrido não passou de um susto, já que Kevin De Bruyne fez o terceiro gol do Manchester City aos 29 minutos. O belga recebeu na intermediária, dominou e bateu de longe sem chances para o goleiro, fazendo um belo gol. O jogo esfriou após o gol e o placar de 3 a 1 permaneceu até o apito final.

Continua após a publicidade

O Manchester City joga contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões da Europa no meio da próxima semana e volta a campo contra o Leicester pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. Já o Brighton buscará a recuperação no campeonato jogando diante do Chelsea.

Em mais uma partida na manhã deste sábado, o Everton venceu o Crystal Palace por 3 a 0 no Goodison Park. Os gols do time de Frank Lampard foram marcados por Calvert-Lewin, Anthony Gordon e McNeil. Com a vitória, o time de Liverpool iguala o rival de Londres na classificação com 13 pontos e ambos seguem no meio da tabela. O Everton é o 11º e o Palace, 12º colocado.