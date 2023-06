Hamilton e Shakira namorando? Revista dos Estados Unidos indica começo de romance entre os dois

Um novo affair entre o mundo esportivo e o artístico está tomando as manchetes nas últimas semanas, o de Lewis Hamilton e a cantora Shakira. Meses depois de sua separação com o ex-jogador Gerard Piqué, rumores apontam que a colombiana está começando um romance com o piloto de Fórmula 1 que, segundo a revista People Magazine, já virou namoro.

Os dois já frequentam os mesmos lugares desde maio; primeiramente, em jantar em Miami com Miles Chamley-Watson, esgrimista amigo do britânico, e, depois, no GP realizado na cidade. Semanas após, ela apareceu no paddock de Hamilton na etapa da Espanha, o que atiçou ainda mais as redes, e posou para foto ao lado do ‘crush’ em um jantar com amigos dele.

Hamilton e Shakira estiveram juntos em jantar com amigos do piloto. Foto: Reprodução/Instagram

A informação de que estariam começando um namoro partiu de um amigo em comum de ambos. Segundo ele, a relação começou com flertes e foi avançando à medida que iam se conhecendo melhor. Nenhum dos dois deu qualquer informação sobre o romance, que está restrito, de momento, às suas vidas pessoais.

Antes do suposto envolvimento com Hamilton, Shakira formava um conhecido casal com Piqué, que durou até o divórcio em abril de 2022. De lá para cá, surgiram várias polêmicas dos antigos cônjuges, que resultaram em indiretas na imprensa, ameaças judiciais e até citação em músicas. No meio disso, estão os dois filhos deles, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, o único fator que parece manter os dois em contato, ainda que pouco.

Hamilton, por sua vez, não teve divórcios ou términos tão midiáticos como o da cantora e o ex-jogador, mas também já namorou pessoas famosas do mundo artístico. O relacionamento mais duradouro foi com Nicole Scherzinger, ex-vocalista do grupo The Pussycat Dolls, que durou sete anos. Outras que já foram ‘ficantes’ de Lewis ou só ‘shippadas’ com ele foram Anitta, Nicki Minaj, Iza e Rihanna.