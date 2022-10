Hans Niemann, suposto trapaceiro do xadrez, vai integrar time dos EUA no Mundial de Jerusalém

Publicidade

O enxadrista Hans Niemann foi escolhido para integrar o time dos Estados Unidos que irá competir no Mundial de Xadrez de Jerusalém, em Israel, que ocorre entre os dias 19 e 26 de novembro. Este será o primeiro evento do jovem de 19 anos desde que ele entrou com um processo contra o grão-mestre norueguês Magnus Carlsen, e outros, em U$ 100 milhões (R$ 522 milhões), pela denúncias de supostas trapaças.

Niemann é o oitavo colocado no ranking nacional dos EUA e será um dos seis competidores que irão representar o país no torneio de Israel. Segundo o jornal britânico The Guardian, é possível que nomes mais bem posicionados não participem da equipe. Isso porque Hikaru Nakamura, um dos processados por Niemann, e Fabiano Caruana, se negam a jogar no mesmo time do jovem por acreditarem que o prodígio realmente fraudou vitórias recentes.

Leia também O Gambito da Luyse: jovem alagoana se destaca no xadrez e viaja para Mundial na Romênia com vaquinha

O polêmico enxadrista Hans Niemann, de 19 anos, vai representar os EUA no Mundial de Jerusalém. Foto: EFE/EPA/MICHAEL THOMAS

O Mundial de Jerusalém provavelmente será um teste sério para os árbitros, já que a presença de Niemann significará atenção extra da mídia para quaisquer incidentes. Na última semana, o jovem americano teve um desempenho muito abaixo do esperado no torneio de St. Louis após a organização reforçar a segurança contra fraudes durante as partidas, terminando em penúltimo lugar.

Recentemente, uma investigação do chess.com, um dos principais sites de torneios de xadrez online do mundo e também processado por Niemann, apontou que o americano “provavelmente trapaceou” em mais de 100 partidas na plataforma, inclusive em eventos com premiação em dinheiro. Ao mesmo tempo, o relatório de 72 páginas diz que não foi possível encontrar “evidências estatísticas concretas” de que o enxadrista de 19 anos tenha roubado em duelos pessoalmente.

Niemann ganhou notoriedade no início de setembro, após derrotar o norueguês Magnus Carlsen, campeão mundial desde 2013, no prestigiado torneio Sinquefield Cup 2022, em St. Louis, nos Estados Unidos. O grão-mestre de 31 anos insinuou que o novato trapaceou para obter sua vitória, abandonando o torneio três dias após o duelo. Cerca de duas semanas depois, Carlsen abandonou um segundo confronto com Niemann, desta vez online, pela sexta rodada da Julius Baer Generations Cup, da etapa de Meltwater na Turnê dos Campeões. A desistência se deu com apenas dois movimentos no tabuleiro.

A atitude Carlsen foi vista como um ato de protesto e colocou em xeque a idoneidade de Niemann. O assunto reverberou com força na comunidade do xadrez, com diversas teses de como o jovem teria burlado as regras para superar o norueguês em St Louis. Entre as especulações mais absurdas, a que mais chamou atenção dos fãs do esporte milenar ao redor do mundo foi a de que o novato teria usado um sex toy no reto para receber informações através de código morse. Nada disso foi comprovado, no entanto.