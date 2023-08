Brasileiro Henrique Avancini é bicampeão da maratona no Mundial de Mountain Bike

O ciclista brasileiro Henrique Avancini conquistou neste domingo o bicampeonato na categoria maratona cross-country do Mundial de Mountain Bike, em Glasgow, na Escócia. Esta foi a primeira vez que o carioca de 34 anos foi campeão por uma equipe brasileira: a Caloi Racing.

Em 2018, quando ganhou pela primeira vez, na Itália, ele defendia a Cannondale Factory Racing. Em 2021, também nas pistas italianas, Avancini conquistou o vice-campeonato mundial na categoria Short Track (XCC), a modalidade com menor distância. O brasileiro completou a prova de 100 km em 4h14min42seg, 28 segundos mais rápido do que o segundo colocado, Martin Stosek, da República Checa. O alemão Lukas Baum completou o pódio com 4h16min25s.

Henrique Avancini é bicampeão da maratona no Mundial de mountain bike. Foto: Divulgação/UCI

Outros dois brasileiros participaram da prova. Carlos Alberto Fernandes Olímpio foi o 61º colocado (a 45min10seg do campeão) e Luiz Miguel Campos Honorio não completou a corrida. A categoria maratona, de mountain bike, não faz parte dos Jogos Olímpicos.