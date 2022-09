Alpinista americana desaparece e nepalês morre em avalanche na montanha Manaslu, no Himalaia

A famosa alpinista americana Hilaree Nelson desapareceu na montanha Manaslu, no Himalaia, no mesmo dia que uma avalanche matou um outro alpinista nepalês no mesmo local, informaram nesta terça-feira os organizadores da expedição de montanhismo e autoridades locais.

Hilaree Nelson esquiava para descer o Manaslu depois de alcançar o topo da oitava maior montanha do planeta (8.163 metros) com seu companheiro Jim Morrison. “Ela sofreu um acidente ontem (segunda-feira) quando descia logo após o cume. Estamos tentando esclarecer o que aconteceu”, disse à AFP Jiban Ghimire, da empresa Shangri-La Nepal Trek, que organizou a expedição.

No mesmo dia, uma avalanche atingiu os campos base 3 e 4 da montanha: um alpinista nepalês morreu e várias pessoas ficaram feridas, informou o departamento de turismo do governo do Nepal.

Esta é a primeira morte confirmada na temporada de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) de escaladas no Nepal. A chuva e a neve constante representam um desafio para os 404 alpinistas pagantes que tentam chegar ao cume de Manaslu este ano.

A meteorologia também dificulta os esforços de resgate. Os helicópteros não foram autorizados a decolar na segunda-feira devido às condições. Ghimire afirmou que o tempo melhorou nesta terça-feira e um helicóptero seguiu para o local do acidente de Nelson. Seu companheiro Morrison chegou ao campo base e acompanha a equipe de busca e resgate.

A empresa The North Face, que patrocina Hilaree Nelson, confirmou o desaparecimento. “Estamos em contacto com a família de Hilaree e apoiando as tarefas de busca e resgate de todas as formas possíveis”, afirmou no Instagram. Na quinta-feira, a americana escreveu na mesma rede social que não se sentia tão segura no Manaslu como em expedições anteriores. “As últimas semanas testaram minha resistência”, destacou.

Em 2012, ela se tornou a primeira mulher a escalar o Everest (maior montanha do mundo) e a Lhotse (quarta maior do mundo) em 24 horas. Seis anos depois ela retornou a Lhotse e fez a primeira descida de esqui da montanha, o que lhe rendeu o prêmio de Aventureira do Ano da National Geographic.