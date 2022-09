Jovem de 13 anos morre após sofrer queda em competição de hipismo na Irlanda

Uma tragédia aconteceu em um torneio de hipismo no último sábado. Jack de Bromhead, de apenas 13 anos, morreu após um acidente na prova do Glenbeigh Racing Festival, disputado na Irlanda.

Filho de um proeminente treinador de cavalos para a caça, Henry de Bromhead, acredita-se que o jovem tenha morrido após cair de sua montaria. Segundo a imprensa local, o resgate foi acionado imediatamente após o incidente. Mesmo assim, Jack morreu no local, conforme informou o serviço que fez o atendimento.

Após o jovem ter sua morte confirmada, o restante do fim de semana do evento foi cancelado, cerca de 13h20 (horário de Brasília). O Festival de Glenbeigh é famoso por receber jóqueis que estão começando no hipismo, como era o caso de Jack.

Jack de Bromhead faleceu após acidente em festival de hipismo na Irlanda. Foto: Reprodução

Henry e sua mulher, Heather, lamentaram o falecimento de seu filho.”Ele foi um filho incrível e dizia que nos amava todos dias. Tinha um coração transbordante de lealdade, empatia, paciência e coragem”, afirmaram. Ele deixa sua irmã gêmea Mia e uma caçula, Georgia. “Ele sempre as protegeu, sendo leal e gentil”.

Além de sua família, a comunidade de hipismo prestou homenagens ao jovem. Jonjo O’Neill, um dos maiores treinadores do esporte, se manifestou nas redes sociais. “Notícia absolutamente trágica sobre Jack de Bromhead. Meu coração se parte por sua família. Simplesmente não há palavras (para descrever a situação). Enviando todos os nossos pensamentos e orações para sua família e amigos”, afirmou.

O falecimento do jovem chocou a organização, atletas e público presentes no Festival. “O Festival de Glenbeigh acontece há mais de 100 anos e esta é a primeira vez que uma tragédia desse nível acontece”, ressaltou Michael Cahill, conselheiro do condado.

