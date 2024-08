Olimpíadas: Brasil perde para Holanda no handebol feminino e depende de resultados para classificar

Com o resultado, a equipe continua no quinto lugar do grupo, fora da zona de classificação. Agora, a seleção aguarda os demais resultados desta rodada para saber como chega e o que precisa na rodada derradeira, contra Angola, no sábado, 3, às 9h (horário de Brasília).

A necessidade do Brasil vai depender dos jogos que acontecem ainda nesta quinta-feira. Lanterna do grupo, a Espanha encara a Hungria. A líder França enfrenta Angola. As brasileiras devem disputar vaga contra as húngaras e as angolanas.