Hóquei no gelo: câmera congelada revela ‘ângulo impossível’ durante jogo; veja vídeo

Uma partida de hóquei no gelo tem elementos semelhantes a outros esportes, mas com um diferencial: ser praticado em um ambiente com uma camada transparente para suportar o peso dos atletas e do atrito. Os fãs do esporte até podem se perguntas sobre o que tem debaixo desse tapete congelado. É isso que o vídeo da Axis Communications tenta responder, por meio de um ângulo inédito nesse esporte.

Uma das câmeras da fabricante foi posicionada, por debaixo do gelo, na linha de meio-campo. A ideia era ter uma visão do jogo inédita, alterando a tradicional visão aérea, comum nas transmissões da National Hockey League (NHL), principal liga de hóquei no gelo do mundo. O experimento não foi realizado em uma partida oficial, mas é possível se ter uma noção de como seria o jogo a partir desta visão inédita. "Um jogo de hóquei no gelo é coberto por câmeras de todos os ângulos, exceto um. Nosso objetivo é ultrapassar nossos limites e fazer isso de maneira inovadora. Queremos ampliar a ideia geral do que nossas câmeras e sistemas podem fazer, e foi assim que surgiu o experimento", explica Carl-Axel Alm, engenheiro conceitual da Axis Communications.

O experimento foi realizado por engenheiros da Axis em colaboração com uma equipe de filmagem e jogadores de hóquei no gelo, resultando em imagens que ultrapassam os limites da tecnologia tradicional de câmeras de segurança. A câmera modular discreta, geralmente vista em caixas eletrônicos, veículos a bordo e outros espaços pequenos onde uma pequena câmera precisa caber, agora estava congelada dentro do gelo, oferecendo um ângulo completamente novo da ação que ocorre acima.

“Com este projeto, temos orgulho de mostrar a versatilidade do nosso produto, assim como a durabilidade e qualidade da imagem. O experimento também prepara o terreno para potenciais explorações futuras em outros ambientes desafiadores. Existem infinitas possibilidades que esperamos explorar”, completa Alm. Para fazer essa captura, foi escolhida uma configuração modular. O AXIS F2135-RE Fisheye Sensor foi congelado no gelo com um cabo conectando-o a AXIS F9114 Main Unit que alimentou o sensor da câmera e processou o feed de vídeo proveniente do sensor.