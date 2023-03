Iate de Tom Brady que homenagearia Gisele é avaliado em R$ 30 milhões; veja imagens

Tom Brady tem um novo iate em sua coleção. Ele foi flagrado nos últimos dias pelo portal TMZ curtindo o barco de luxo nos Estados Unidos. Segundo a publicação, trata-se de um modelo Wajer 77 e custa US$ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões). O ex-quarterback da NFL anunciou a compra do barco em 2021, mas a embarcação só ficou pronta recentemente.

À época do anúncio, Tom Brady anunciou que o iate seria batizado de Viva a Vida, mesmo nome de um projeto de reflorestamento da Amazônia comandado por Gisele Bündchen, sua então mulher. Ele se divorciou da ex-modelo e empresária brasileira no ano passado após 13 anos de casamento. Da união nasceram Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de nove.

Iate comprado por Tom Brady custa cerca de R$ 30 milhões Foto: Divulgação/Wajer

O ídolo do New England Patriots decidiu mudar o nome do iate depois do término do casamento com Gisele e resolveu batizar o barco de “TW12VE ANGELS” (“Doze Anjos”, em tradução literal). O nome faz referência ao número usado pelo jogador durante toda sua carreira na Liga de Futebol Americano.

Este é o segundo iate adquirido por Brady. Em 2020, o ex-jogador comprou um 55S, versão menor do atual modelo. Mas imponente, o Wajer 77 tem 23,5 metros de comprimento e 5,8 de largura. O barco conta com três cabines com suíte, sofá e sala de refeição, podendo hospedar até nove pessoas. A embarcação também pode ser customizada nas cores branca, preto, bronze, prata, azul e cinza.

Com sete títulos do Super Bowl, Tom Brady é amplamente aclamado como o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. O quarterback ergueu o troféu da NFL seis vezes com o New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2007, 2016 e 2018) e uma com o Tampa Bay Buccaneers (2020).

Tom Brady batizou o iate de TW12VE ANGELS. Foto: Divulgação/Wajer

Quarto do Wajer 77, iate de luxo comprado por Tom Brady. Foto: Divulgação/Wajer

As cabines do Wajer 77 contam com suítes. Foto: Divulgação/Wajer

O Wajer 77 tem capacidade para hospedar até nove pessoas. Foto: Divulgação/Wajer

NOVA ‘DESAPOSENTADORIA’ DESCARTADA

Informações de que Tom Brady desistiria da aposentadoria novamente voltaram a circular na imprensa dos EUA nos últimos dias. O astro de 45 anos, porém, afirmou que não pensa em voltar a atuar no futebol americano. “Quem pensa que tenho tempo de voltar para a NFL nunca adotou um gatinho de 2 meses para sua filha”, escreveu o ex-jogador nas redes sociais.

Brady havia se retirado do esporte no início de 2022. Um mês depois, porém, o astro anunciou que retornaria ao futebol americano, cumprindo mais um ano de contrato. O fim do relacionamento com Gisele, inclusive, teve como um dos pontos chave a “desaposentadoria” de Brady. A brasileira pedia que o ex-jogador se dedicasse mais à família e abandonasse os gramados da NFL.