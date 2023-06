Incêndios no Canadá: ligas dos Estados Unidos adiam jogos por fumaça nos estádios; veja imagens

A fumaça de incêndios florestais no Canadá, que chegou aos Estados Unidos e impactou mais significativamente Nova York, afetou também a agenda do esporte por lá. Ligas como a Major League Baseball (MLB), Women’s Basketball Association (WNBA) e National Women’s Soccer League (NWLS) tiveram que adiar seus jogos na cidade citada e também em Filadélfia na última quarta-feira, 7, por conta de má qualidade do ar, além da visibilidade parcialmente afetada.

A decisão partiu da organização dos campeonatos após alertas das autoridades de saúde e especialistas em meteorologia, que recomendaram a diminuição das atividades físicas por parte dos atletas. Os torcedores presentes em alguns eventos antes da remarcação dos jogos tiveram que utilizar máscaras de proteção facial.

Fumaça de incêndios florestais no Canadá afetou jogos da MLB, principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Foto: Frank Franklin II/AP Photo

“Esses adiamentos foram determinados após conversas ao longo do dia com especialistas médicos e meteorológicos e todos os clubes afetados sobre as condições claramente perigosas da qualidade do ar em ambas as cidades”, disse a MLB em comunicado. As partidas da liga de beisebol reagendadas foram os duelos entre New York Yankees e Chicago White Sox, que farão um doubleheader (dois jogos consecutivos) nesta quinta-feira, e Philadelphia Phillies contra Detroit Tigers, disputado na sequência.

Nem todos os eventos na costa leste dos Estados Unidos foram adiados, já que a fumaça não afetou os lugares da região da mesma maneira. O confronto entre Washington Nationals e Arizona Diamondbacks, por exemplo, ocorreu normalmente. Na terça-feira, o início da série entre Yankees e White Sox também não teve problemas. “Não pensei muito nisso, saí por volta de duas horas e pensei “uau”, como todo mundo”, disse Aaron Boone, gerente dos Yankees, sobre o impacto visual da neblina.

No caso da WNBA, o jogo adiado foi entre Minnesota Lynx e New York Liberty, ainda sem nova data confirmada. De acordo com a organização, a decisão foi pensada para “proteger a saúde e segurança dos fãs, equipes e comunidade”. Segundo informações da AP, repórteres presentes na arena onde seria disputado sentiram o cheiro de fumaça, mesmo sendo um ambiente fechado.

Na NWSL, o duelo entre Orlando Pride e Gotham FC em Nova Jersey teve o mesmo problema. As autoridades consideraram que o índice de qualidade do ar não era o indicado e o redefiniram para ser realizado somente no segundo semestre de 2023, em 9 de agosto.

Continua após a publicidade