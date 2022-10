Sobe para 19 o número de mortos na Índia por avalanche no Himalaia

Continua após a publicidade

Autoridades confirmaram nesta sexta-feira a morte de pelo menos 19 pessoas em uma avalanche que ocorreu na terça-feira no Himalaia, na Índia, onde as más condições climáticas dificultam os esforços de resgate.

“Dezenove corpos foram recuperados. Dez pessoas ainda estão desaparecidas”, disse à AFP Ridhim Aggarwal, porta-voz da agência estatal de desastres de Uttarakhand. O último saldo informado foi de 10 pessoas falecidas.

Ambulância do exército auxilia no transporte de corpos e feridos pela avalanche no Himalaia. Foto: Reuters

Na terça-feira, uma grande avalanche prendeu um grupo de instrutores e aprendizes de escalada perto do cume da montanha Draupadi ka Danda II, no estado de Uttarakhand, no norte. A polícia, a força aérea indiana e as equipes de emergência foram mobilizadas para as tarefas de resgate, que permitiram o resgate de 32 pessoas, apesar da neve e da chuva na área.

“As operações de resgate foram retomadas durante o dia, mas estão sujeitas às condições climáticas”, disse a porta-voz Ridhim Aggarwal. “E o tempo está ruim”, acrescentou.

Sunil Lalwani, um dos aprendizes resgatados, creditou aos instrutores o salvamento de muitas vidas. Incidentes de alpinismo são comuns no Himalaia, na cordilheira onde o Everest está localizado e em várias das montanhas mais altas do mundo.