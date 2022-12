Inglaterra x França: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Pela semifinal! Na tarde deste sábado (10), a Copa do Mundo do Catar fecha sua fase de quartas de final. Às 16h, Inglaterra e França se enfrentam no Al Bayt Stadium. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Fechando a fase quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Inglaterra e França duelam neste sábado. Para a partida, a Inglaterra terá força máxima e tenta encontrar uma maneira de parar Kylian Mbappé.

Artilheiro da competição, com cinco gols, o jovem atacante do PSG é a grande armado da seleção francesa em busca do tricampeonato, segundo seguido. Pelo lado inglês, Harry Kane, Saka, Foden e o jovem Bellingham no meio de campo são as esperanças para que a vaga na semifinal seja confirmada pelo segundo mundial seguido.

Arte Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Inglaterra e França acontecerá neste sábado às 12h (pelo horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

INGLATERRA X FRANÇA

INGLATERRA - Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Foden, Saka e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

FRANÇA - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Giroud e Mbappé.Técnico: Didier Deschamps

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistente 1: Bruno Boschilia (BRA)

Assistente 2: Bruno Pires (BRA)

VAR: Juan Soto (COL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Inglaterra terminou invicta. Depois de abrir sua participação goleando o Irã, por 6 a 2, a equipe empatou com os Estados Unidos, por 0 a 0, e fechou a primeira fase vencendo o País de Gales, por 3 a 0. Nas oitavas, a equipe superou o Senegal, por 3 a 0.

A França começou a Copa do Mundo vencendo a Austrália, por 4 a 1, superou a Dinamarca, por 2 a 1, e perdeu para a Tunísia, por 1 a 0. Nas oitavas de final, a equipe venceu a Polônia, por 3 a 1.