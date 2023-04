Inteligência Artificial narra partidas de golfe e projeta resultados durante evento; veja vídeo

Assim como as outras áreas da sociedade, o esporte se utiliza do avanço e evolução das tecnologias de Inteligência Artificial. Uma das mais recentes e impressionantes invenções da IA está sendo utilizada para narrar e comentar partidas de golfe nos Estados Unidos, por meio do aplicativo do Masters da categoria. Tudo ainda é bastante experimental.

Para este ano, a IBM, uma das mais antigas empresas de tecnologia do mundo, desenvolveu em parceria com os Masters a introdução da IA para o aplicativo das competições de golfe. Para isso, com um código de linguagem similar ao ChatGPT, “ensinaram” ao programa termos únicos do esporte e a referenciar a atmosfera no campo de golfe, como mostra o vídeo abaixo.

We got a sneak peek at the Masters app’s new AI commentary, which’ll be live this week.@IBMWatson has trained a language model to learn golf and deliver insights in real time like an announcer would. Here’s an example of what it’ll sound like. pic.twitter.com/Epij5Rcvse — Stephen Hennessey (@S_HennesseyGD) April 5, 2023

A “voz” da Inteligência Artificial se espelhará no sotaque americano e será capaz de formular sentenças a partir de análises feitas previamente do jogo e retomar suas próprias frases com o tempo. A ideia é, assim como o narrador convencional, entreter o espectador durante as transmissões. O recurso estará disponível em todos os vídeos das competições.

Para aqueles que não querem ouvir a narração durante os jogos, também é possível desativá-la em um menu dentro do aplicativo. Com a opção habilitada, a transmissão ficará apenas com o som ambiente no campo de golfe e do barulho, se possível, das tacadas. O golfe é um jogo mais lento, com critérios e ordens bem definidas, em que não há choque entre os atletas, de modo a ter um padrão bastante similar entre uma tacada e outra.

Além das narrações, o modelo de IA também será responsável por projetar o resultado final da participação dos atletas, levando em conta seu desempenho em competições prévias e a condição climática durante a partida. “É um mecanismo de IA que entende de golfe, mas entende de golfe no Masters e oferece uma transmissão com curadoria para o espectador”, afirmou Shannon Miller, sócio e líder de Esportes e Entretenimento da IBM.





