Iraniano com ‘maior nome do mundo’ assina por clube russo e diverte a web com camisa personalizada

O Dinamo Makhachkala, da Rússia, começará a temporada de 2024/25 com um reforço. A contratação, porém, não chamou atenção pela chegada do novo camisa 10 da equipe, mas sim pelo longo nome do iraniano que passará a compor o elenco. O meio-campista Mohammad Javad Hosseinnejad Mahalleh Kolaei, de 21 anos, fez sua primeira aparição pelo clube carregando uma camiseta com seu nome completo nas costas.

A personalização da camisa chamou a atenção das redes. O nome do atleta em russo aparece de maneira circular, fechando em torno do número do jogador. “Tá brincando que vai ser isso aí mesmo. Vai virar moda”, escreveu um usuário em resposta ao anúncio. “Quando chegou no primeiro “j”, desisti de tentar ler o nome do cidadão. Parece que alguém foi batendo nas teclas pra sair o nome. Meu Deus!”, brincou outro.

“Seria parecido caso o Sócrates tivesse optado colocar o nome completo na camisa: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira”, disse um membro do X (antigo Twitter). Casos semelhantes ao de Mohammad Javad Hosseinnejad, como do holandês Jan Vennegoor of Hesselink, foram recordados. No entanto, nenhum outro nome de atleta chegou a completar um círculo como o do iraniano.