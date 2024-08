Italiana ganhará prêmio de campeã olímpica após desistir de luta polêmica; entenda

No Mundial de Boxe do ano passado, organizado pela IBA, a argelina Imane Khelif foi desclassificada - assim como a taiwanesa Lin Yu-ting - após ser reprovada nos testes de DNA. O presidente da entidade, Igor Kremlev, disse que “elas tinham cromossomos XY”.

Por outro lado, as duas pugilistas foram liberadas para disputarem as Olimpíadas de Paris. O COI afirmou que elas tinham todas as “normas médicas aplicáveis estabelecidas pela PBU (Unidade de Boxe de Paris 2024)”.