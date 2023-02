Jake Paul perde sua primeira luta no boxe, é provocado por Whindersson Nunes e ‘culpa’ Drake

O youtuber Jake Paul conheceu neste final de semana seu primeiro revés no boxe. Diante do lutador profissional Tommy Fury, em luta válida pelo peso-médio, o americano foi derrotado em decisão dividida dos juízes na Arábia Saudita. Por ser uma personalidade midiática e que divide opiniões nas redes sociais, Paul foi provocado pelo brasileiro Whindersson Nunes - que também acumula experiências no boxe - e “culpou” uma maldição do rapper Drake pela única derrota em seu cartel.

Fury foi o primeiro boxeador profissional que Paul enfrentou na carreira. Até então, o youtuber tinha vencido suas seis primeiras lutas - a última para o ex-lutador do UFC, Anderson Silva. Dois juízes marcaram a luta 76-73 para Fury, com o terceiro apotando 75-74 a favor de Paul ao final dos oito rounds.

Jake Paul conheceu sua primeira derrota no boxe em luta com Tommy Fury neste domingo. Foto: Fayez Nureldine/AFP

Em tom bem humorado, Paul culpabilizou outra figura polêmica após sua derrota: Drake, conhecido por sua fama de azarado nas apostas esportivas. “M***. Isso (a derrota) é culpa do Drake. Irmão, por que você fez isso comigo? Não, foi minha culpa. Mas 400 mil (dólares) não é nada para ele. Ele ganhou muito mais dinheiro apostando em mim antes. Então, agora ele provavelmente está no 0 a 0. Desculpa, Drake. Eu vou recompensar com a vitória na revanche”, afirmou.

Nos últimos meses, o rapper ganhou uma fama ao publicar suas apostas nas redes sociais. No Super Bowl, embolsou US$ 1,47 milhão (cerca de R$ 7,64 milhões) após a vitória do Kansas City Chiefs diante do Philadelphia Eagles. Por outro lado, em outubro, perdeu mais de R$ 4 milhões ao apostar em vitória do Barcelona sobre o Real Madrid - derrota dos catalães por 3 a 1. Na ocasião, a equipe estampou em sua camisa o logo da OVO Sound, sua gravadora.

Apesar da derrota, Jake Paul também brincou com o lucro que teve na luta com Fury. Segundo o youtuber, em vídeo publicado em seu Instagram, ele teria faturado US$ 30 milhões no combate (cerca de R$ 155 milhões).

Provocação de Whindersson Nunes

O brasileiro, youtuber e comediante também veio a público após a derrota de Jake Paul. Segundo o piauiense, que também tem experiência na nobre arte - foi derrotado pelo campeão mundial Popó no último ano -, o americano “foi amassado” por Tommy Fury.

Foi amassado kkkkkkkk minha sorte foi ter sido amassado na primeira luta, pra me preparar igual um atleta de verdade pras proximas 🤭 https://t.co/qkbR9vJju4 — Whindersson (@whindersson) February 26, 2023

“Foi amassado. Minha sorte foi ter sido amassado na primeira luta (contra o Popó), para me preparar igual um atleta de verdade para as próximas”, provocou Whindersson após o combate. “Se os Paul estão de um lado, eu estou do outro.” Além de Jake, seu irmão Logan Paul também se aventurou no mundo do boxe nos últimos anos.

Em outubro, Whindersson já havia dado indícios de que aceitaria um combate com Jake Paul. Após luta do americano com Anderson Silva, o comediante publicou, em sua conta pessoal do Twitter, a frase “Whindersson x Jake Paul”. A luta, no entanto, nunca foi marcada.