Japonês Daiya Seto é o primeiro hexacampeão mundial de uma mesma prova na natação

Daiya Seto se tornou neste sábado, 17, o primeiro nadador hexacampeão mundial em uma mesma prova. O nadador japonês conquistou o seu sexto título ao fazer o tempo de 3min55s75 nos 400 metros medley no Mundial de Natação em piscina curta (25m), disputado em Melbourne, na Austrália.

A prata ficou com o norte-americano Carson Forster (3min57s63), enquanto o sul-africano Matthew Sates (3min59s21) completou o pódio. O japonês havia vencido também em 2012, 2014, 2016, 2018 e 2021.

Leia também Nicholas Santos conquista ouro no Mundial de natação e anuncia aposentadoria aos 42 anos

Daiya Seto celebra a conquista nos 400m Medley individual na final do Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Melbourne, na Austrália Foto: EFE / EFE

“Eu estava focado neste evento. Eu nadei os 200m, os 200 borboleta e os 200 peito, mas os 400m medley são o meu evento favorito. Eu nunca perco em percurso curto. Ano que vem quero ser campeão em percurso longo”, disse o japonês.

Com mais um ouro na conta, Daiya Seto deixa grandes adversários para trás ao se tornar o único nadador hexacampeão de uma mesma prova. O lendário norte-americano Michael Phelps tem cinco conquistas nos 200m borboleta em piscina longa. Além dele, James Hickman é pentacampeão nos 200m borboleta, Katinka Hosszu nos 400m medley, e Katie Ledecky nos 800m livre.

Jordan Crooks é campeão dos 50m livre

Daiya Seto não foi o único destaque deste sábado. Jordan Crooks, de apenas 20 anos, das Ilhas Cayman, conquistou o ouro nos 50m livre e se credencia à uma medalha na próxima edição da Olimpíada, em Paris-2024.

Jordan Crooks, das Ilhas Cayman, conquistou o ouro nos 50m livre e se credencia à uma medalha na próxima edição da Olimpíada, em Paris-2024 Foto: EFE / EFE

Jordan Crooks surpreendeu ao cravar o tempo de 20s46, três centésimos à frente do britânico Benjamin Proud, que é atual campeão mundial em piscina longa. Dylan Carter, do Trindade e Tobago, fechou o pódio com a marca de 20s72.

Apesar de representar as Ilhas Cayman, território no Caribe que pertence à Grã Bretanha, Crooks treina nos Estados Unidos e foi azarão já que se classificou para as finais apenas com o sétimo tempo.