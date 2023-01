Jogador do Atlanta Falcons é detido após se envolver em briga com policiais

Cameron Batson, jogador de futebol americano do Atlanta Falcons, foi preso na manhã deste sábado pela polícia de Atlanta e está enfrentando várias acusações depois de supostamente entrar em uma briga com um policial e fugir.

De acordo com um comunicado fornecido à Associated Press pelo Departamento de Polícia de Atlanta, um policial observou a caminhonete em alta velocidade e fora da faixa por volta das 2h de sábado. O policial parou o veículo e notou que o motorista parecia embriagado.

Leia também Youtube compra pacote de jogos da NFL; mudança é histórica nas transmissões do futebol americano

No depoimento, eles indicaram que Batson resistiu aos esforços do policial “e lutou violentamente com o policial”. O policial disparou sua arma, mas não feriu ninguém, continuou o comunicado. Batson voltou ao seu veículo, saiu do local e bateu o carro logo após tentar fugir.

Cameron Batson já atuou pelo Tennessee Titans na NFL. Foto: Steve Roberts/ USA TODAY Sports

No comunicado, é indicado que “vários policiais vasculharam a região” e prenderam Batson, que estava escondido. Os policiais e Batson foram levados para um hospital local devido aos ferimentos durante a briga. Batson enfrenta várias acusações, que não foram identificadas no comunicado. A investigação continua.

Os Falcons indicaram em um comunicado que “estão cientes” do incidente “e estão coletando informações junto às autoridades de segurança”. “Levamos o assunto a sério e não temos mais o que comentar”, disse a equipe.

Batson disputou um total de 27 jogos na NFL, três como titular, pelo Tennessee Titans entre 2018 e 2021, mas não jogou ainda pelo Atlanta. Ele tem 22 recepções para 197 jardas e três touchdowns.