Jogadoras de futsal de equipe do Paraná protestam sem camisa no Dia da Mulher

A Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) usou as redes sociais para protestar pelas condições dos esportes femininos no País no Dia Internacional da Mulher.

Seis atletas da equipe feminina de futsal posaram sem camisa, cobrindo os seios com as mãos. Entre elas está o técnico da equipe Adenilson de Souza, que também está sem camisa.

“Ser mulher é ser guerreira sem ter outra escolha. A diferença de gênero é o vento que nos empurra para trás na corrida pelos nossos direitos”, escreveu o clube na publicação.

A foto que acompanha o post ainda contém o questionamento: “Se não tivéssemos peitos, vocês nos apoiariam?”

No último ano, a equipe de Apucarana conseguiu o título da Série Prata do Campeonato Paranaense de futsal e consequentemente o acesso para a Série Ouro. No entanto, a AFFA não conseguiu viabilizar sua inscrição no torneio por falta de verba.