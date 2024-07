As Olimpíadas de Paris 2024 começaram para o Brasil. Na madrugada desta quinta-feira, Ana Luiza Caetano foi a primeira atleta a competir, pelo Tiro com Arco. A arqueira ficou em 19º lugar no ranqueamento individual, entre 60 competidores. Ela atingiu a melhor marca da carreira ao finalizar as 11 rodadas com 660 pontos.

2024.07.23 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Tiro com Arco - A atleta Ana Luiza Caetano em sessão de treino para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Foto: Miriam Jeske/COB