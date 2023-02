Paris 2024 revela identidade visual e pictogramas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos; veja

A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 revelou, nesta quarta-feira, a identidade visual e os pictogramas, insígnias que representam cada modalidade esportiva, da edição. As famosas ruas de pedras da capital francesa são o elemento central do novo e colorido visual dos Jogos, que vai refletir a “elegância francesa”. Pela primeira vez, essa identidade, que leva as cores roxa, rosa, azul, branca e dourada, em tons suaves, será adaptada a cada uma das cidades-sede.

Paris vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 Foto: Paris 2024

“Os Jogos são para toda a França e em todo o país você pode ver os pavimentos de pedras nas ruas da cidade”, disse a diretora de marca de Paris 2024, Julie Matikhine. “Os Jogos serão vistos em cada uma dessas pedras usadas como pavimento, seja você cidade-sede ou celebrando enquanto veste as cores do visual (de Paris 2024).”

Eles estão entre nós! 🙌



Os pictogramas dos Jogos Olímpicos @Paris2024 foram revelados! 🇫🇷 Mais que um picto, um brasão! ⚔️



Que lindeza! 😍 #Paris2024 #Olympicspic.twitter.com/h8hIZkYCNH — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 8, 2023

Os 62 pictogramas também foram divulgados e, pela primeira vez, são brasões. Eles têm sido parte dos Jogos Olímpicos desde a edição de Tóquio 1964. “Os pictogramas são muito mais do que uma única imagem, eles unem atletas e espectadores. O visual dos Jogos anda de mãos dadas com os pictogramas. Isso é o que fica na história, nas filmagens e nos vídeos, e diz algo sobre o país”, disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris 2024.

“Um pictograma também é um símbolo de algo colecionável”, disse o presidente de Paris 2024, Tony Estanguet, no evento de lançamento do visual e dos pictogramas. “Quando você é um atleta, você tem orgulho de exibir o pictograma do seu esporte - pins e camisetas... lembro de colecionar essas coisas.”

Paris 2024 revelou os pictogramas dos Jogos Paralímpicos Foto: Paris 2024