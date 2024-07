Quando começam os Jogos Olímpicos de Paris? Veja datas e horários

Os jogos, porém, já terão começado. Nesta quarta-feira, 24, Argentina e Marrocos se enfrentam às 10 horas (horário de Brasília), pelo futebol masculino. Outra modalidade que tem início é o rugby sevens.

Já a estreia do Brasil em Paris será na quinta-feira, 25. O handebol feminino entra em quadra às 9 horas (horário de Brasília), contra a Espanha, pelo Grupo B. Já às 14 horas (horário de Brasília), as meninas do futebol feminino enfrentam a Nigéria, pelo Grupo C.