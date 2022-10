Jóquei derruba rival de seu cavalo durante corrida e o faz “capotar” no chão; confira

Um momento inusitado, e antidesportivo tomou conta de uma corrida de cavalos disputada no hipódromo de Saint Cloud, na França, neste sábado, 1º de outubro. Perdendo a posição para o irlandês Rossa Ryan, Christophe Soumillon o empurrou com o cotovelo, fazendo-o cair e dar três cambalhotas no chão.

Apesar do rival não ter se machucado de forma grave - e ter saído andando - a agressão acarretou na eliminação do competidor belga da prova, antes mesmo do seu término.

Confira o momento em que Soumillon derruba Ryan

Very nasty. Rossa Ryan took a horrible fall mid-race after contact with Christophe Soumillon... pic.twitter.com/m0IqvCsC9F — At The Races (@AtTheRaces) September 30, 2022

Por conta da cotovelada, Soumillon foi suspenso do esporte por 60 dias. A punição entrará em vigor após o Prix de L’Arc de Triomphe - a mais valiosa do circuito europeu, com premiação de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,53 milhões) - e valerá de 14 de outubro a 12 de dezembro.

O belga se explicou após o acidente, em entrevista à Sky Sports, e disse que sua intenção inicial era disputar espaço. “Eu estava logo atrás de Rossa e coloquei meu cotovelo contra ele, somente para fazê-lo entender que eu não estava indo para dentro. Infelizmente, quando pedi ao meu cavalo para ficar e ir um pouco para a direita, empurrei-o para uma ou duas passadas e ele caiu”, disse.

Arrependido, pediu desculpas ao rival e se disse aliviado por ele não ter se machucado gravemente. “Eu soube que cometi um erro e estou muito triste com o que aconteceu, porque odeio ver coisas assim. Quero me desculpar com todos. Acabei de ver o Rossa, ele está bem e fico feliz com isso, e o cavalo também”, completou Soumillon.