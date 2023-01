José Pekerman credita à entrada de Coutinho a vitória do Brasil sobre a Colômbia

O técnico da Colômbia, o argentino José Pekerman, creditou à entrada de Phillipe Coutinho a vitória do Brasil sobre a sua seleção por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena Amazônia, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ele disse que o meia do Liverpool desmontou o seu sistema de marcação e que sua equipe, após tomar o segundo gol, não teve como reagir.