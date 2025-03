Judô: Brasil conquista bronze com Marcelo Fronckowiak e termina Grand Prix de Linz no top 10

O Brasil completou neste domingo, 9, sua campanha no Grand Prix de Linz de judô, na Áustria, com mais uma medalha de bronze, conquistada por Marcelo Fronckowiak no peso médio (até 90 kg), e o sétimo lugar na classificação geral. A conquista na Europa foi a segunda do atleta no ano, após faturar a prata no Grand Slam de Baku, em fevereiro.

O lutador, ainda, foi o único brasileiro no dia a ficar entre os ponteiros, depois que Dandara Camilo (78 kg) perdeu a disputa do bronze e Leonardo Gonçalves (100 kg) e Rafael Buzacarani (+100 kg) caíram em suas primeiras lutas. O torneio, que reuniu grandes nomes do judô mundial, faz parte do ciclo preparatório para as Olimpíadas de Los Angeles-2028.

Marcelo Fronckowiak (de branco) garantiu a terceira medalha para o Brasil no Grand Prix de Linz de judô ao faturar o bronze nos 90 kg. Foto: Sabau Gabriela/IJF

PUBLICIDADE Cabeça de chave número um, Marcelo não precisou disputar a primeira rodada e, na sua estreia, venceu por yuko o belga Jarne Duyck. Nas oitavas, ele passou pelo israelense Roy Sivan com dois waza-ari e, nas quartas, derrotou o eslovaco Peter Zilka com um waza-ari. Na semifinal, aconteceu sua única derrota, contra o georgiano Giorgi Jabniashvili, que depois conquistou o título. Jabniashvili conseguiu dois waza-ari, restando-lhe lutar pelo bronze, em que enfrentou o austríaco Thomas Scharfetter. Fronckowiak conseguiu um Yuko e em seguida projetou o adversário e, com um ippon, faturou o lugar no pódio.

Quando os brasileiros voltam ao tatame no judô?

O Brasil termina o Grand Prix de Linz de judô com três medalhas, sendo uma de ouro com Ronald Lima nos 66 kg e duas de bronze, uma de Marcelo e outra de Michel Augusto (60 kg), ocupando o sétimo lugar na classificação geral. Os judocas do País voltam a competir no Open Pan-Americano do Rio de Janeiro, marcado para o próximo fim de semana e que deve reunir mais de 300 atletas