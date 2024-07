Olimpíadas 2024: judoca que eliminou Daniel Cargnin é procurado pela polícia por violência doméstica

Em nota, a Federação de Judô do Kosovo disse acreditar na inocência do judoca, mas garantiu que ele vai se entregar as autoridades quando retornar para o país.

”Acreditamos na inocência de Akil e desejamos que as autoridades judiciais esclareçam o caso o mais rapidamente possível. Portanto, convidamos os meios de comunicação a mostrar maturidade no tratamento deste caso e parar de difamar e julgar uma das figuras que continua a promover a imagem positiva do nosso país”, afirmou a Federação de Judô do Kosovo.