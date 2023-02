Kelly Slater revela o desejo de se aposentar nos Jogos Olímpicos de Paris

Maior nome da história do surfe, Kelly Slater ainda tem um objetivo na carreira. 11 vezes campeão mundial, a lenda americana confirmou em entrevista ao jornal inglês The Guardian que deseja estar na Olimpíada de Paris, em 2024, quando terá 54 anos de idade.

“Se eu for para as Olimpíadas, eu me aposento nas Olimpíadas”, confirmou Kelly Slater em entrevista para o jornal britânico.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o surfe fez sua estreia como modalidade olímpica e Ítalo Ferreira foi o campeão. Na ocasião, Kelly Slater foi para a Olimpíada como atleta reserva dos Estados Unidos e não disputou a competição. Em 2024, apesar da edição da Olimpíada acontecer em Paris, a modalidade será disputada no Taiti e a lenda americana vê isso com bons olhos.

Kelly Slater é o maior nome da história do surfe mundial Foto: REUTERS/Eric Thayer/File Photo/File Photo

“O processo de classificação vai ser difícil, mas se eu conseguir entrar nas Olimpíadas, o local do evento é uma onda que realmente traz à tona meus pontos fortes. Então, se eu chegar lá, acho que tenho uma chance muito boa de medalha. A parte mais difícil realmente será chegar lá, para ser honesto”, disse Slater.

Para se classificar para a Olimpíada de Paris, Kelly Slater deverá voltar a competir com frequência em etapas da WSL (Circuito Mundial de Surfe). A temporada de 2023 da competição dará 10 vagas, para homens e para mulheres, para os Jogos Olímpicos de Paris. As outras 14 restantes serão distribuídas entre os Jogos Mundiais ISA e a Associação Internacional de Surfe.

Kelly já ensaiou sua aposentadoria das pranchas em algumas oportunidades, mas nunca seguiu fora das competições. Em 2022, aos 50 anos, Slater foi o campeão da etapa realizada em Pipeline, vista pelos surfistas como a mais importante do circuito.