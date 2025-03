LaLiga expõe contradição em pedido do Real Madrid e responde críticas sobre o calendário

Após receber novas críticas do Real Madrid, desta vez pelo intervalo inferior a 72 horas entre duas partidas, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, foi às redes sociais para se defender e rebater o clube da capital espanhola. Em mensagem endereçada ao técnico Carlo Ancelotti, que reiterou os protestos do time merengue após a vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, no sábado, o chefe do órgão que organiza o Campeonato Espanhol tentou explorar pedidos contraditórios do clube.

Segundo o dirigente da LaLiga, o diretor institucional do Real Madrid, Emilio Butragueño, pediu para postergar a partida com o Leganés, no próximo dia 29, das 16h15 para as 21h (no horário local), pelo Espanhol, a fim de dar descanso aos atletas que retornarão das seleções na Data Fifa. O problema é que o horário pedido pelo clube deixará um intervalo de apenas 71 horas para o confronto com a Real Sociedad, no dia 1º de abril, pelas semifinais da Copa do Rei.

Carlo Ancelotti, técnico do Real, afirmou que a equipe não jogará mais com intervalo inferior a 72 horas entre duas partidas. Foto: Thomas Coex/AFP

“Carlo, certamente Emilio lhe disse que a LaLiga tinha marcado o jogo com o Leganés, na próxima rodada, no sábado, às 16h15, para lhe dar mais descanso antes da semifinal contra a Real Sociedad. Mas Emilio pediu ao diretor de competições da LaLiga para alterá-lo para as 21h - certamente com o seu conhecimento e autorização, imagino - para beneficiar aqueles que vieram da Data Fifa”, escreveu Tebas no X (antigo Twitter).

"E agora temos menos de 72 horas entre o apito final do jogo de sábado e o início da semifinal na terça-feira! Que os melhores se classifiquem para a final! Saudações", concluiu o dirigente. Após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Villarreal, no sábado, no qual a equipe teve de abrir mão de quatro titulares, o técnico Carlo Ancelotti criticou o calendário do futebol espanhol e a própria LaLiga, corroborando os protestos veiculados pela Real Madrid TV, canal oficial do clube, antes do duelo.

“Esta é a última vez que vamos jogar uma partida com menos de 72 horas de descanso, nunca mais jogaremos. Pedimos à liga para mudar o horário do jogo duas vezes, e nada aconteceu, mas esta é a última vez”, disse Ancelotti na coletiva de imprensa.

O Real Madrid entrou em campo apenas 67 horas depois do desgastante confronto de 120 minutos com o Atlético de Madrid, pela Champions League, na quarta-feira. No anúncio, o clube ameaçou recorrer à Fifa, que recomenda um intervalo de 72 horas entre duas partidas para preservar a saúde dos atletas. A LaLiga adota um intervalo mínimo de 48 horas.

Associação se manifesta

A Associação dos Jogadores Espanhóis (AFE) divulgou um comunicado no qual demonstrou “grande preocupação com as consequências (do curto intervalo) para a saúde física e mental dos jogadores”. A entidade lembrou que, além do Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Betis e Real Sociedad não tiveram respeitados o intervalo mínimo de 72 horas recomendado e acordado desde 2020 com a LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

“Dado o aumento do risco de lesões e deterioração causados pela fadiga pós-jogo entre jogadores de futebol, sempre foi um requisito inegociável para a AFE garantir que os jogadores que participam de duas partidas por semana tenham um tempo de recuperação entre 72 e 96 horas. Uma circunstância, repetida ao longo do tempo, que gera grande preocupação devido às consequências para a saúde dos jogadores”, afirmou a AFE, em nota.