Lendária tenista Martina Navratilova revela ter câncer de mama e de garganta

A lendária tenista Martina Navratilova revelou nesta segunda-feira que foi diagnosticada com câncer de garganta e câncer de mama. Em nota divulgada por seu representante, a 18 vezes campeã de Grand Slam de simples e integrante do Hall da Fama do Tênis disse que seu prognóstico é bom e que ela iniciará o tratamento ainda este mês.

“Esse golpe duplo é sério, mas ainda pode ser corrigido, e espero um resultado favorável”, disse Navratilova, de 66 anos. “Vai ser duro por um tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho.”

Navratilova disse que notou um linfonodo aumentado no pescoço enquanto participava das finais da WTA em Fort Worth, Texas, em novembro, e uma biópsia mostrou câncer de garganta em estágio inicial. Enquanto Navratilova estava passando por exames em sua garganta, o câncer de mama não relacionado foi descoberto. Navratilova foi diagnosticada com uma forma não invasiva de câncer de mama em 2010 e fez uma mastectomia.

Martina Navratilova começará tratamento contra os tumores neste mês e o prognóstico é bom Foto: EFE/EPA/Barbara Walton

A checa naturalizada americana ganhou 59 títulos de Grand Slam no geral, incluindo 31 em duplas femininas e 10 em duplas mistas. O último foi um campeonato de duplas mistas com Bob Bryan no US Open de 2006, um mês antes de seu 50º aniversário.

Navratilova se aposentou originalmente em 1994, após um recorde de 167 títulos de simples e 331 semanas como número 1 no ranking WTA. Ela voltou à turnê para jogar em duplas em 2000 e ocasionalmente competiu em simples também.

Navratilova foi incluída no Hall da Fama do Tênis Internacional em 2000. Ela trabalhou como analista de TV nos últimos anos.