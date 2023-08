Relembre lesões assustadoras que chocaram o mundo do esporte

Na última terça-feira, uma lesão gravíssima sofrida por Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, em choque com Marcelo, do Fluminense, durante jogo da Copa Libertadores causou espanto no mundo do esporte. O atleta sofreu uma luxação do joelho esquerdo e ficará afastado por ao menos 10 meses.

Sánchez já deixou o hospital e mandou uma mensagem para o lateral Marcelo. O argentino reconheceu que o brasileiro não teve a intenção de atingi-lo. O Fluminense pretende recorrer junto à Conmebol para anular o cartão vermelho dado a Marcelo pelo lance.

Luciano Sánchez deve ficar parado por mais de 10 meses se recuperando da grave lesão. Foto: Iván Fernández/ AP

No esporte, é comum a ocorrência de graves lesões, mas há algumas que surpreendem pelas imagens. Além do futebol, as artes marciais, basquete, futebol americano e outras modalidades já presenciaram lesões semelhantes à ocorrida em Buenos Aires. Relembre alguns casos:

Anderson Silva

Uma das lesões mais marcantes da história do MMA aconteceu no UFC em luta envolvendo o brasileiro Anderson Silva. Em 2013, em revanche contra Chris Weidman, Anderson Silva quebrou a perna ao tentar um chute.

Gordon Hayward

Logo na estreia da temporada regular da NBA, em 2017, Gordon Hayward, então jogador do Boston Celtics sofreu uma contusão chocante. Ao brigar pela bola no garrafão, caiu e fraturou a tíbia e deslocou o tornozelo. Ele ficou um ano afastado das quadras.

Alex Smith

Alex Smith também sofreu uma grave lesão em uma partida de futebol americano que trouxe consequências drásticas para sua vida. Em novembro de 2018, o quarterback do Washington Football Team teve fraturas múltiplas na tíbia e na fíbula e passou por 17 operações. A amputação da perna foi considerada como saída para uma sequência de problemas que envolveram necrose e sepse. Quase dois anos depois do ocorrido, Smith voltou a atuar, mas no início de 2021 abandonou a carreira.

Ronaldo Fenômeno

As contusões foram uma constante na vida de Ronaldo durante sua carreira no futebol. Mas quando vestia a camisa da Inter de Milão, sofreu uma lesão no tendão patelar do joelho direito que, por pouco, não encurtou a carreira do Fenômeno.