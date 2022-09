Levar Robson Conceição ao título mundial é o maior desafio do técnico Luiz Dórea

Levar Robson Conceição ao título mundial é o maior desafio de Luiz Dórea. Acostumado com a glória máxima nas lutas, onde fez história ao treinar Acelino Popó Freitas e grandes campeões do MMA, como Anderson Silva, Minotauro, Cigano, entre outros, o lendário treinador demonstra motivação de garoto para conduzir o superpena baiano às conquistas dos cinturões do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), dia 23, em Newark, nos Estados Unidos.

“Na minha carreira como técnico já participei de muitas disputas de títulos mundiais e com certeza este será o maior desafio da minha carreira como técnico por que vamos em busca de dois cinturões mundiais. CMB e OMB, lutando na casa do adversário, mas somos movidos por desafios”, disse Dórea, por telefone, de Las Vegas, onde o treinamento, iniciado há três meses, será finalizado.

Robson Conceição terá mais uma missão no boxe Foto: Wander Roberto/ Top Rank

A confiança de Dórea pode ser vista também nos treinos diários de Robson. “Ele esta muito focado e motivado, e com certeza na sua melhor forma física, técnica e psicológica. Ele está preparado para uma grande batalha e irá imprimir seu ritmo durante a luta.”

Dórea admite que o combate é duríssimo, porque Shakur é um jovem talentoso, bastante técnico, canhoto e terá o apoio de seus conterrâneos. “Robson não ficar fixo, parado. Shakur é um boxeador canhoto, jovem, técnico, tem uma boa noção de distância e se defende bem”, analisou o treinador brasileiro, que lembrou da discutida derrota de Robson para o mexicano Oscar Valdez há um ano. Segundo ele, o pugilista nacional aprendeu muito com a derrota por pontos, após 12 equilibrados assaltos.

“Claro que ele aprendeu muito. Em toda luta aprendemos muito. O Valdez é um grande atleta e depois da luta, Robson mostrou para o mundo que pode enfrentar os grandes campeões e vencê-los. Estamos no caminho certo”, afirmou Dórea.

Medalha de prata entre os galos na Rio/2016, Shakur, de 25 anos, está invicto, com 18 vitórias, em 18 lutas, com nove nocautes. Robson, de 33 anos, foi ouro no Rio, na categoria dos leves, soma 17 vitórias (oito nocautes) e uma derrota.

A luta entre Robson Conceição e Shakur Stevenson vai ter transmissão ao vivo para o Brasil pelo Canal Combate, da Globosat.