Liverpool lança linha de camisas com LeBron James, acionista do clube; veja fotos

Liverpool, LeBron James e Nike lançaram mais uma parceria entre três grandes marcas do esporte. Uma linha de camisas, agasalhos, shorts e tênis começou a ser comercializada nesta quarta-feira, dia 6. O clube inglês tem seus materiais esportivos fabricados pela empresa norte-americana, enquanto o astro do basquete tem contrato vitalício com a marca desde 2015, com valor superior a 1 bilhão de dólares. LeBron também é torcedor do Liverpool e, desde 2011, acionista do clube.

PUBLICIDADE A coleção tem como carros-chefe a camisa com as mesmas características do uniforme de jogo do Liverpool e a jersey de basquete. As cores são definidas como tons frescos em preto, azul-celeste e dourado. Além de LeBron, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, capitão dos Reds, é o principal rosto do lançamento. Os lemas “You’ll Never Walk Alone” (Você nunca vai caminhar sozinho), do Liverpool, e “Fight for greatness” (Lute por grandeza), de LeBron, estampam as peças. O short lançado segue o padrão usado na NBA e acompanha as mesmas cores da jersey. O brasileiro Alisson, que ficou fora da primeira lista de Dorival Júnior na seleção brasileira devido a uma lesão, também participou do ensaio, vestindo a camiseta e a jaqueta da linha.

Liverpool e Lebron James 1 / 11Liverpool e Lebron James Liverpool lança linha de camisas com LeBron James LeBron James com a jersey de basquete azul. Em dourado, as iniciais de 'You'll Never Walk Alone'. No lugar do símbolo da nike, o emblema referente ao ... Foto: Liverpool/DivulgaçãoMais Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Camisa preta com detalhes em cinza na estampa e azul e dourado é uma das principais peças da coleção. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James. Missy Bo Kearns, meia do Liverpool e capitã da seleção sub-23 da Inglaterra. Ela venceu o campeonato e foi premiada duas vezes como melhor jogadora da ... Foto: Liverpool/DivulgaçãoMais Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Brasileiro Alisson posa com redes de goleira. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Jaqueta da linha também tem detalhes dourados. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Shanice van de Sanden, atacante do Liverpool e da seleção holandesa. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Robertson posa com agasalho e utiliza jersey como assessório. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Aos 24 anos, Taylor Hinds é uma das líderes do time feminino do Liverpool. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Podendo jogar de zagueiro ou lateral, Joe Gomez é um dos grandes defensores ingleses da Premier League. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Shanice van de Sanden com o moletom off-white da linha lançada pela Nike. Foto: Liverpool/Divulgação Liverpool lança linha de camisas com LeBron James Virgil van Dijk posa com combinações de jaqueta de basquete e camisa principal da coleção. Foto: Liverpool/Divulgação

As fotos de lançamento contam ainda com o lateral Andrew Robertson e o defensor Joe Gomez, do time masculino do Liverpool. Da equipe feminina, posaram a defensora Taylor Hinds, a meia Missy Bo Kearns e a atacante veterana da seleção holandesa Shanice van de Sanden. O trio compõe as lideranças do elenco feminino. Missy é, ainda, capitã da seleção inglesa sub-23 e foi eleita duas vezes como craque da temporada em votação popular.

O lançamento da linha foi feito dias depois de LeBron se tornar o primeiro atleta da NBA a alcançar a marca dos 40 mil pontos. O novo desafio é superar o brasileiro Oscar Schmidt, que anotou 49.737 pontos ao longo da carreira mesmo sem atuar nos Estados Unidos.

‘Junção de mundos distintos’ que reflete em receita e nas redes

Na análise de Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, essa colaboração vai ainda além do esporte. “LeBron é uma marca própria, um produto que se sustenta e amplia o leque para ações como essa com o Liverpool. É a junção de dois mundos distintos, de dois pesos-pesados, tem justamente essa função de trazer engajamento dos mais diversos possíveis, especialmente em receitas e redes sociais”, analisa.

A potência das marcas está também em captar atenção de quem não acompanha basquete ou futebol. É o que argumenta Thiago Freitas, COO, da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que administra a carreira de centenas de atletas. “O Liverpool carrega o nome de uma cidade que é quase mitológica, pela sua associação imediata com os Beatles e mesmo para quem não acompanha futebol, é uma marca de peso. LeBron James é dos maiores do basquete, de todos os tempos, e essa aproximação, além dos interesses comerciais dele próprio, acionista do clube, tem como público-alvo quem não é torcedor do clube, mas se simpatiza com uma das partes, e com os conceitos e ideias que cada um tem associado a eles. Seja do streetwear, da música, ou pelo inusitado, que gera enorme valor de colecionismo”, afirma.

Publicidade

Mais do que apenas lançar os produtos, a relação de LeBron com o Liverpool é essencial. Recentemente, ele postou parabéns pela conquista da Copa da Liga Inglesa pelos Reds. E já demonstrou ser torcedor em outros momentos, até mesmo no estádio. “Collabs têm se mostrado uma ferramenta poderosa para aproximar bases de consumidores distintas, trazer frescor e novidades ao posicionamento de marcas existentes e gerar novas receitas através da exclusividade. Ele já tornou pública sua relação com o time, criando assim legitimidade para tal parceria”, acrescenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Por enquanto, a coleção está à venda apenas na loja da Nike nos Estados Unidos e na Europa, além do e-commerce do Liverpool. O tênis lançado ano passado por LeBron com a Nike foi trazido para o Brasil posteriormente às vendas iniciarem-se no exterior, o que deve acontecer com a nova linha, sem data prevista. O Liverpool não confirmou se pretende usar o uniforme em jogos oficiais.

O contrato de LeBron com a Nike é vitalício. A lenda do esporte é patrocinada pela empresa desde 2015. Conforme a Forbes, ele é o quarto atleta mais bem pago no mundo, atrás somente de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.