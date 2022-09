Lutador brasileiro é atacado no metrô dos Estados Unidos por falar português; veja vídeo

Um caso de preconceito foi registrado no metrô de Nova York na última semana. Renzo Gracie, lutador brasileiro de jiu-jítsu e uma das referências do esporte no País, sofreu preconceito e foi atacado por um homem nos Estados Unidos. Segundo a página Choke Lab no Instagram, o motivo da agressão teria sido pelo atleta ter falado português.

Gracie voltava da academia com um companheiro de jiu-jítsu quando foi abordado pelo desconhecido no metrô. “Fale inglês aqui”, gritou o homem, que acusou o lutador de estar estar falando mal dele em português, língua que ele não compreende.

Em vídeo publicado nas redes sociais é possível observar que Gracie lutando com o agressor. Segundo a “Choke Lab”, o brasileiro conseguiu estrangular e imobilizar o homem. Além disso, fez com que ele se desculpasse pelos ataques verbais.

Renzo Gracie é alvo de xenofobia em metrô de Nova York. Foto: Reprodução

“Eu não consigo respirar, não consigo respirar”, esbravejou o agressor. Após ouvir o pedido de desculpas, Renzo Gracie teria apaziguado a situação, falando calmamente com o homem, que vestia uma camiseta branca. “Você vê, é um cara legal. Por que está fazendo isso (sendo preconceituoso)? Por que você é tão indelicado?”, disse o lutador pós ouvir o pedido de desculpas.

Renzo Gracie subdues man in NY Subway after being attacked for speaking portuguese pic.twitter.com/rDpWsiLZjj — Real Press MMA (@RealPressMMA) September 7, 2022

Em suas redes sociais, Gracie comentou em vídeo publicado pela página. “Não houve luta, apenas um momento educacional”. Apesar de não falar sobre o episódio em seu perfil, o brasileiro compartilhou um vídeo de Rener Gracie, lutador da família. “Se alguém tiver contato com o agressor, avise que não estamos procurando por ele, pois Renzo já lhe deu a lição mais importante que ele vai receber na vida”, dizia a postagem.

