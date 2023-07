Luxemburgo ameniza jogo ruim em Salvador e aposta na Copa do Brasil: ‘Time pronto para decidir’

Vanderlei Luxemburgo preferiu amenizar o mau futebol apresentado pelo Corinthians em boa parte do empate com o Bahia, por 0 a 0, neste sábado, 22, em Salvador, e apostar em um time com atitude para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, terça-feira, na Neo Química Arena, contra o São Paulo.

“Ganhamos quatro pontos em seis possíveis. Se tivéssemos este desempenho desde o início do Brasileiro, nossa classificação seria outra. Temos de valorizar o resultado”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva. Ele fez questão de destacar a atuação do zagueiro Gil, bastante criticado por alguns torcedores semanas atrás.

Corinthians não conseguiu impor seu jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Foto: Felipe Oliveira (E.C Bahia/Divulgação)

O técnico corintiano também elogiou a postura tática da equipe. “No primeiro tempo jogamos mais fechados para suportar a pressão do adversário. Depois com jogadores mais leves tivemos a chance de ‘matar’ a partida.”

Luxemburgo não quis adiantar se vai usar contra o São Paulo o sistema com três zagueiros. “Jogamos aqui com três no primeiro tempo e depois com quatro. Meus jogadores estão prontos para atuar de qualquer forma. Em uma decisão tudo é diferente e o time está pronto para decidir na terça-feira. Não vou dar nenhuma informação para eles (São Paulo). O que sei é que o jogo vai ser em casa e a torcida vai ser fundamental.”