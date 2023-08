Luxemburgo demonstra solidariedade com vítimas de acidente que matou torcedores do Corinthians

O técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, lamentou o acidente que vitimou sete torcedores do clube. O ônibus, que levava 43 pessoas de volta para São Paulo depois do jogo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, capotou na madrugada deste domingo, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Brumadinho (MG).

“Acidente que deixa toda a nação muito triste. Me solidarizo com familiares e com as pessoas que foram embora, e partiram. A tristeza bate na gente. As pessoas vão viajar, querem estar junto do seu time e de repente vem o acidente e nos deixa muito tristes”, disse o treinador em vídeo publicado no seu Instagram.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus fazia viagem irregular antes do acidente deste fim de semana. O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A concessionária responsável pela via, a Arteris, não falou sobre o estado de saúde dos demais passageiros.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que as sete vítimas que morreram não portavam documentos, o que torna a identificação mais demorada. Também não há um número exato de pessoas feridas até o momento, já que o ônibus não contava com uma lista oficial de passageiros. Até o momento, entre as 43 pessoas do ônibus, seis recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidas por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Arteris e da Polícia Militar.