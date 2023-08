Luxemburgo festeja classificação do Corinthians na Sul-Americana: ‘Conquistamos a vaga em casa’

O técnico Vanderlei Luxemburgo considerou decisiva a vitória obtida pelo Corinthians no jogo de ida diante do Newell’s Old Boys, na Neo Química Arena, para levar o time às quartas de final da Copa Sul-Americana. Mais do que o empate sem gols, nesta terça-feira, em Rosário, na Argentina.

“Nós não conquistamos a classificação hoje, conquistamos em casa, quando viemos com a vantagem”, disse o treinador para o GE. Luxemburgo justificou a ausência de Renato Augusto no empate. “Eu falei para o Renato voltar para São Paulo, seria perigoso deixá-lo aqui, numa sequência de jogos, é um jogador experiente, é importante ele se preparar para os jogos, teremos decisões. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria arriscado.”

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, reage durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Newell's Old Boys da Argentina, no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Foto: Nicolas Aguilera / AP

Luxemburgo faz uma série de revezamentos na equipe, visando as partidas do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, competição na qual o time tem um jogo decisivo no dia 16, no Morumbi, contra o São Paulo, no duelo de volta da semifinal. Na primeira partida, o time de Parque São Jorge venceu por 2 a 1.

O Corinthians volta a jogar no domingo, pelo Brasileirão, diante do Coritiba, pela 19ª rodada. O time é apenas o 14º colocado, com 20 pontos, e luta para fugir das últimas colocações.