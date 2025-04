Manchester United x Manchester City na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, a partida entre Manchester United e Manchester City está marcada para acontecer neste domingo, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Old Trafford, em Manchester, o jogo contará com transmissão oficial feita por ESPN e Disney+.

PUBLICIDADE Apenas 13° colocado da competição, o Manchester United junta os casos após derrota para o Nottingham Forest, 1 a 0, fora de casa, na rodada passada. Ainda com chances remotadas de Champions League, Rubén Amorim escala o ataque com Zirkzee, Bruno Fernandes e Garnacho. Favorito ao título no início da competição, o time de Guardiola figura em quinto lugar, performance abaixo da esperada. De olho no duelo, o City segue sem contar com Rodri e Haaland. Marmoush seguirá no comando ofensivo. Esse será o último dérbi de Kevin De Bruyne, o belga deixará a equipe ao final da temporada.

Dérbi de Manchester agita rodada do Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER UNITED X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 06/04/2025 (domingo)

: 06/04/2025 (domingo) HORÁRIO : 12h30 (de Brasília)

: 12h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER UNITED X MANCHESTER CITY AO VIVO

ESPN (TV Fechada)

(TV Fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, De Ligt e Mazraoui; Dalot, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes e Zirkzee. Técnico: Rubén Amorim.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ortega; Matheus Nunes, Rubén Dias, Gvardiol e O’Reilly; Kovacic, Nico González, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E MANCHESTER CITY

01/04 - Nottingham Forest 1 x 0 Manchester United - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 02/04 - Manchester City 2 x 0 Leicester - Campeonato Inglês