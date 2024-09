Maratonista olímpica de Uganda morre após sofrer queimaduras em ataque de namorado com gasolina

A morte foi anunciada pelo Moi Teaching and Referral Hospital, na cidade de Eldoret, no Quênia, onde mora e treina. De acordo com um porta-voz do hospital, Cheptegei teve falência múltipla dos órgãos em razão das queimaduras. Ela estava totalmente sedada desde que deu entrada no local, no domingo.

A corredora havia participado da maratona nos Jogos de Paris-2024 há menos de um mês. Ela terminou a prova na 44ª colocação. “Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nossa atleta, Rebecca Cheptegei, no início desta manhã, que tragicamente foi vítima de violência doméstica. Como federação, condenamos tais atos e pedimos justiça. Que sua alma descanse em paz”, afirmou a Federação de Atletismo de Uganda.