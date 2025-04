Opinião | Brasileirão começa e problemas de arbitragem continuam; entenda as mudanças da CBF em comissão

Brasileirão começa e problemas de arbitragem continuam 11:34 Na coluna de Marcel Rizzo, entenda as mudanças da CBF em comissão com a contratação de gringos

No “Explica aí, Rizzo”, o colunista do Estadão Marcel Rizzo traz os bastidores da CBF após mais uma rodada catastrófica da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Neste ano, Ednaldo Rodrigues fez mudanças na comissão da arbitragem, trazendo gringos para o seu escopo.

Piquerez cobra pênalti pelo Palmeiras contra o Sport. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Rizzo também explica que, após a repercussão negativa da matéria da revista Piauí, a CBF pensa em reativar a ideia de montar um CT para a arbitragem em busca de uma qualificação. A revista revelou que o antigo chefe da comissão, Wilson Luiz Seneme, fez essa proposta, mas foi rejeitado por Ednaldo não querer arcar com os altos custos.