Opinião | ESPN, RedeTV, Desimpedidos e Kwai perto de transmitir a Série B: veja divisão e como vai funcionar

A edição 2025 da Série B começa nesta sexta-feira, 4, e o modelo de direitos de transmissão está definido. O projeto prevê que as 380 partidas passem em TV aberta, por streaming, via Youtube e aplicativo, em rede social e na TV fechada.

Até o início da tarde desta quarta-feira, 2, algumas pendências contratuais impediam o anúncio dos acordos, pouco mais de 48 horas antes de Goiás x Amazonas, jogo que abre a competição às 19h (de Brasília) desta sexta-feira.

Taça da Série B do Brasileirão Foto: André Borges/ CBF

PUBLICIDADE O formato desenhado, e apresentado ao mercado publicitário por representantes dos clubes, prevê jogos em TV aberta, pela Rede TV, e Youtube, pelo canal Desimpedidos, às 21h35 das quintas-feiras e às 16h aos sábados, além de outra novidade: transmissão pela rede social Kwai às terças, às 19h30. Sem o Premiere (pay-per-view) do Grupo Globo, que até 2024 transmitia 100% da competição, a ESPN, por meio de seus canais em TV fechada e do seu streaming Disney+, supriria essa demanda, com 380 partidas em seu cardápio. A Globo chegou a fazer uma oferta pela Série B, mas tendo em vista outros direitos de transmissão já adquiridos e outros projetos, optou por sair do processo.

As negociações dos direitos de transmissão da Série B ocorrem em conjunto por Libra e LFU (que tem 16 dos 20 participantes da competição). A CBF não participa das negociações, deixando isso a cargo dos grupos.

Também já existem acordos próximos para outros dois ativos. O de betting, que envolve negociações de transmissões com sites de apostas, está em fase final com a agência Infront Sports & Media. As placas de publicidade devem ficar a cargo da Brax, empresa que deteve esse ativo nas últimas temporadas, em acordos com a CBF.

Os contratos com Rede TV, Desimpedidos e Kwai estão sendo alinhados em um ano, já com os outros players serão por três temporadas.

Entre os entraves para os anúncios dos acordos estão garantias de pagamento e logística. A coluna apurou que a Rede TV está no mercado em busca de parceiros.

No caso da Disney, há questões técnicas e de logística. Neste momento não tem uma forma viável de gerar a transmissão do campeonato inteiro, com inúmeras câmeras ao redor do estádio e outras tecnologias necessárias para garantir a exibição das partidas.

Veja o modelo de transmissão da Série B para 2025:

- Rede TV (TV aberta) - contrato de um ano - jogos quintas 21h35 e sábados 16h (dois por rodada)

- Desimpedidos (Youtube) - contrato de um ano - jogos quintas 21h35 e sábados 16h (dois por rodada)

- Kwai (Aplicativo gratuito) - contrato de um ano - jogos terças 19h30 (um por rodada)

- ESPN/Disney+ (TV fechada e streaming) - contrato de três anos - todos os jogos

- Diretos de Betting: Infront Sports & Media - contrato de três anos

- Placas de publicidade: Brax - contrato de três anos