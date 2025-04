Opinião | Por que denúncia contra presidente da CBF deve acelerar contratação de novo técnico da seleção?

Ednaldo Rodrigues nem completou duas semanas desde a sua reeleição para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e lida com a contratação de um técnico para a seleção, a pouco mais de um ano para a Copa, e com a divulgação de gastos milionários bancados pela entidade para mimar aliados e importantes personalidades.

Reportagem de Allan de Abreu na revista Piauí, publicada na sexta-feira, detalhou valores que a CBF pagou a 49 pessoas que viajaram ao Catar, em 2022, para acompanhar a Copa. Entre os nomes estão o cantor Gilberto Gil, políticos, desembargador, socialite, jornalistas e familiares do presidente.

Ednaldo Rodrigues e seus vice-presidentes eleitos para um novo mandato na CBF. Foto: Staff/CBF

PUBLICIDADE O texto revela o aumento da mesada que a entidade envia aos chefes das federações estaduais, de R$ 50 mil para R$ 215 mil. Esses dirigentes esportivos são os que elegem de fato quem comanda a CBF, já que têm voto peso 3 na eleição. As revelações não devem ter desdobramentos mais sérios para Ednaldo, afinal a cartolagem está ao seu lado. Reeleito no fim de março, ele pode permanecer na cadeira mais poderosa do futebol brasileiro até 2030, pelo menos. Mas desgasta.

À revista, Ednaldo justificou que é regra que confederações façam convites a personalidades em grandes eventos. O modus operandi choca, mas é antigo. A CBF é uma entidade privada, que, a partir do início dos anos 1990, com a gestão de Ricardo Teixeira, deixou de receber dinheiro público com o objetivo de aumentar o faturamento, mas também diminuir a fiscalização.

Dirigentes de federações, que elegem o presidente, recebem mesada? “Remuneramos para eles nos representarem em seus estados”. É o que se ouve há décadas na sede da CBF.

Em épocas de título mundial da seleção, gastos exorbitantes são esquecidos. Em períodos de crise, não. Ednaldo Rodrigues, mesmo reeleito com 100% dos votos das 27 federações e dos 40 clubes das Séries A e B, tem uma gestão problemática. Há falhas no calendário, na arbitragem, na organização do futebol feminino e no de base e na seleção brasileira.

Dorival Júnior foi demitido depois da goleada de 4 a 1 para a Argentina e alguns nomes para substituí-lo surgiram na última semana. Carlo Ancelotti é o preferido, Filipe Luís agrada, e Jorge Jesus é o técnico que talvez topasse abandonar o dinheiro saudita e assumir agora.

Nada de concreto, o que indica que a decisão pode se arrastar até o meio do ano, quando acabar o Mundial de Clubes. Só que há o contraponto. A demora na escolha do quarto técnico da seleção em dois anos aumentará o desgaste de Ednaldo. Ele vai esperar?